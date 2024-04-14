Manisa'da bir kafede çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kafede çıkan yangın söndürüldü, kafenin bulunduğu binada bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Peker Mahallesi 1702. sokakta yer alan bir apartmanın giriş katındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, bahçeye ve park halindeki motosiklete sıçradı.

Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle söndürme çabalarına rağmen büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yoğun dumanın etkili olduğu binada bulunan vatandaşlar ise itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın sonucu kafede hasar oluştu, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.