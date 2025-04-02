Manisa'da bir kişi oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldüren baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Beytullah (58) ile oğlu Muzaffer Doruk (32) arasında Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Beytullah Doruk, oğlunu av tüfeğiyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Muzaffer Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı.