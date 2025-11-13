Manisa'da bir okulda 'şeytan icadı' diyerek satrancı yasakladılar

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi okuldaki “Nutuk” kitaplarının çöpe atılmasıyla gündeme gelen Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bu kez başka bir olay yaşandı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, kütüphanesi aylardır kapalı olan okulun müdür yardımcısı, teneffüslerde ve boş vakitlerinde satranç oynayan öğrencilere kızarak “Kumar bu, şeytan icadı” diyerek yasakladı ve satranç tahtalarını toplattı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Öğrenciler yasağa tepki gösterirken sendikalar ve velilerin okul yönetime itirazda bulunduğu bildirildi.

Nutuk kitaplarını da aynı müdür yardımcısının çöpe attığı öne sürülürken okul yönetimi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.