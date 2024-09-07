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MANİSA'DA çalıntı otomobilden 2'si bagajda 9 kaçak göçmen çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu çalıntı otomobilde, 2'si bagajda yolculuk yapan 9 kaçak göçmen yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:30
  • Giriş: 07.09.2024 23:30
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:30
Kaynak: DHA
MANİSA'DA çalıntı otomobilden 2'si bagajda 9 kaçak göçmen çıktı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 KGM 234 plakalı aracın çalıntı olduğu ihbarıyla harekete geçti. Polis, otomobili Ankara- İzmir E96 Karayolu Değirmen Kavşağı'nda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2'si bagajda, 1'i kadın olmak üzere toplam 9 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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