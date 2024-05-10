Manisa'da cezaevinden çıkan erkek, evli olduğu kadını katletti

Manisa’da cezaevinden kısa bir süre önce çıkan Mirza Ali E. isimli erkek, evli olduğu Hatice E'yi bıçaklayarak öldürdü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hatice E. isimli kadın evli olduğu Mirza Ali E. tarafından bıçaklanarak katledildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E, evli olduğu Hatice E. ile evlerinde tartışmaya başladı. Mirza Ali E, tartışma sırasında Hatice E'yi bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre Mirza Ali E, olayın ardından sokağa çıkarak havaya birkaç el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yapılan incelemelerde 3 çocuk annesi Hatice E'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Kadının cenazesi polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mirza Ali E. gözalatına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.