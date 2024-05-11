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Manisa'da cezaevinden çıkıp evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

Manisa’da cezaevinden kısa süre önce çıkan ve evli olduğu Hatice E.'yi bıçaklayarak katleden Mirza Ali E. isimli erkek tutuklandı.

Güncel
  • 11.05.2024 09:59
  • Giriş: 11.05.2024 09:59
  • Güncelleme: 11.05.2024 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'da cezaevinden çıkıp evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün işlediği kadın cinayetinin ardından gözaltına alınan Mirza Ali Ebem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bugün adliye sevk edilen Mirza Ali Ebem, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İfade vermek istemediğini belirten Ebem'in susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta meydana gelmişti. Kısa süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E, evli olduğu 3 çocuk annesi Hatice E.'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Edinilen bilgiye göre Mirza Ali E, olayın ardından sokağa çıkarak havaya birkaç el ateş açmıştı.

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