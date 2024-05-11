Manisa'da cezaevinden çıkıp evli olduğu kadını katleden erkek tutuklandı
Manisa’da cezaevinden kısa süre önce çıkan ve evli olduğu Hatice E.'yi bıçaklayarak katleden Mirza Ali E. isimli erkek tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün işlediği kadın cinayetinin ardından gözaltına alınan Mirza Ali Ebem'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bugün adliye sevk edilen Mirza Ali Ebem, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İfade vermek istemediğini belirten Ebem'in susma hakkını kullandığı öğrenildi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta meydana gelmişti. Kısa süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E, evli olduğu 3 çocuk annesi Hatice E.'yi bıçaklayarak öldürmüştü.
Edinilen bilgiye göre Mirza Ali E, olayın ardından sokağa çıkarak havaya birkaç el ateş açmıştı.