Manisa'da, CHP Genel Merkezi'ne yönelik polis baskınına protesto: Didem Özel eyleme katıldı

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının başvurusu sonrası polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesine tepki yağdı.

Polisin CHP Genel Merkezi'ne girmesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa’da protesto edildi.

CHP Manisa İl Başkanlığı önünde başlayıp Manolya Meydanı’da sona eren yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel, kızı İpek Özel ve kardeşi Barış Özel de katıldı.

"YILGINLIK YOK, DİRENİŞ VAR"

Yürüyüşün ardından meydanda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Bizler hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık. Aslında bu darbe bize darbe değil; biz bu darbeden güçlenerek çıkacağız. İktidara giderek çıkacağız" dedi.

"Sayın Genel Başkanımıza tüm Manisa sahip çıkıyor" diyen Balaban, "Cumhuriyet Halk Partisi dışında burada bulunan, buraya gelen tüm farklı görüşten siyasi partilerimize, sivil toplum örgütlerimize, sendikalarımıza teşekkür ediyorum. Birleşe birleşe kazanacağız. Asla umutsuz değiliz. Yılgınlık yok, mücadele var. Yılgınlık yok, direniş var. Eninde sonunda biz bu Türkiye Cumhuriyeti’nde halkın iktidarını, halkla birlikte, diğer muhalefet güçleriyle birlikte kuracağız. Bu kara düzene hep birlikte son vereceğiz. İşbirlikçileriyle birlikte hepsini elimine edeceğiz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise, "Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ne yargı kararlarıyla ne tomarlarla ne de biber gazlarıyla hiçbir şekilde yeniden dizayn edilemez, edilemeyecektir. Demokrasinin savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partililer, özgür kurultay delegeleriyle seçilen Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in her zaman yanında ve yakınındayız. Genel Başkanımız asla yalnız yürümeyecektir” diye konuştu.