Manisa'da CHP'li Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak görev yapan CHP'li Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Gözaçan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını, evinde ve arabasında arama yapıldığını kaydetti.

Özalper, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem il yöneticimiz Sayın Demirhan Gözaçan son günlerde şahsına yöneltilen iftiralar ve karalama kampanyaları neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı şafak operasyonuyla yetkisiz bir şekilde gözaltına alınmış, evi ve arabası aranmıştır.

Ülkemizde uzun zamandır yaşanan ve yetkisiz bir şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen operasyonlardan dolayı Demirhan Gözaçan; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı olarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan konuya ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gözaçan'ın ifade ve bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup Belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız."