Manisa'da cinayet: Kardeşini istismar ettiğini iddia ettiği babasını öldürdü
Manisa'da bir kişi, babasını tabancayla öldürdü. Zanlı, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki "üvey kardeşini" istismar ettiğini iddia ederek cinayeti bu nedenle işlediğini savundu.
Kaynak: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu.
Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen 25 yaşındaki Mehmet Emin U., babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.
Adrese giden ekipler, 62 yaşındaki Ahmet U'yu göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.
İSTİSMAR İDDİASI
Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki "üvey kardeşini" istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.