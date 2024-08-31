Manisa'da cinayet: Kardeşini istismar ettiğini iddia ettiği babasını öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu.

Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen 25 yaşındaki Mehmet Emin U., babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Adrese giden ekipler, 62 yaşındaki Ahmet U'yu göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu.

İSTİSMAR İDDİASI

Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki "üvey kardeşini" istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.