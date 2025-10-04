Giriş / Abone Ol
Manisa'da çocuğa şiddet: 19 yaşındaki erkek gözaltında

Güncel
  • 04.10.2025 06:07
  • Giriş: 04.10.2025 06:07
  • Güncelleme: 04.10.2025 08:39
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA

Manisa'da 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döken erkek gözaltına alındı.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan çocuk için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

