Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 20.10.2025 16:23
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Serkan Yüksel (48) idaresindeki 45 ARM 723 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolunun Durasıllı Mahallesi yakınlarındaki bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yüksel'in cansız bedeni, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

