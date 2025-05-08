Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.05.2025 12:29
  • Giriş: 08.05.2025 12:29
  • Güncelleme: 08.05.2025 12:29
Kaynak: AA
Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Barış Tuna (24) yönetimindeki 45 ANT 383 plakalı motosiklet, Soma-Kırkağaç kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Tuna'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Aslı Çiftçi (29) ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol