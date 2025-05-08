Manisa'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Barış Tuna (24) yönetimindeki 45 ANT 383 plakalı motosiklet, Soma-Kırkağaç kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Tuna'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Aslı Çiftçi (29) ise ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.