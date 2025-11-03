Giriş / Abone Ol
Manisa'da devrilen otomobildeki karı koca öldü

Ajans Haberleri
  03.11.2025 12:53
  • Giriş: 03.11.2025 12:53
  • Güncelleme: 03.11.2025 12:54
Kaynak: AA
MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Ahmet Özen (75) idaresindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, dün İzmir-Ankara yolunun Gökçeören Mahallesi yakınlarındaki Kovukdere mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Özen ve eşi Ayşe Özen (75) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

