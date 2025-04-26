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Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 26.04.2025 19:56
  • Giriş: 26.04.2025 19:56
  • Güncelleme: 26.04.2025 19:56
Kaynak: AA
Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Raif Benzergil'in (46) kullandığı 45 EU 815 plakalı traktör, Yeniharmandalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi traktörün altında kalan Benzergil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Benzergil'in cansız bedeni, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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