Manisa'da düğün sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde düğünün ardından çıkan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 kişiden biri öldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıpınar Mahallesi'nde dün gece yapılan bir düğünün ardından aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralılardan Deniz Baykal K. (28) kurtarılamadı.

Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Y.K. (19), Ş.İ.B. (48) ve A.K.B. (19) tutuklandı.