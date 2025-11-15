Manisa'da ekip aracı tıra çarptı: 1 polis hayatını kaybetti
Manisa'da polis aracının tıra çarptığı kazada 1 polis hayatını kaybetti. Yaralı diğer polis hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.
Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.