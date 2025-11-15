Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da ekip aracı tıra çarptı: 1 polis hayatını kaybetti

Manisa'da polis aracının tıra çarptığı kazada 1 polis hayatını kaybetti. Yaralı diğer polis hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 15.11.2025 09:38
  • Giriş: 15.11.2025 09:38
  • Güncelleme: 15.11.2025 09:50
Kaynak: AA
Manisa'da ekip aracı tıra çarptı: 1 polis hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde trafik polislerinin bulunduğu ekip aracının tıra çarpması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.

Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri 1 polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol