Manisa'da Elon Musk'ın Starlink uyduları görüntülendi



Manisa'da saat 22.15 sıralarında görülen Starlink uyduları heyecan yarattı.

Gökyüzünde tek sıra halinde geçen uydular vatandaşların ilgisini çekti. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketine ait uydular, daha önce Türkiye’nin birçok ilinde de görülmüştü.

Starlink projesi, Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından dünya genelinde genişbant internet erişimi sağlamak amacıyla başlatılmıştı.

Uzaya gönderilen binlerce uydu, dünya yörüngesinde düzenli geçişleriyle dikkat çekiyor.

Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı’ndan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntü şehrin ışıklarıyla uyduları aynı karede buluşturdu.