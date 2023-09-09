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Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangının hızla büyüdüğü belirtiliyor.

Güncel
  • 09.09.2023 06:40
  • Giriş: 09.09.2023 06:40
  • Güncelleme: 09.09.2023 06:43
Kaynak: AA
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Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

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