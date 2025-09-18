Manisa'da göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
Manisa Akhisar'da kuyu kazma çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde su biriktirme havuzu kazma çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kişinin öldüğü belirlendi.
İsaca Mahallesi Sıdan Yaylası mevkisinde tarlaları için sulama havuzu açmaya çalışan amca çocukları Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46) toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan 2 çiftçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Amca çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.