Manisa'da haber alınamayan kişinin cesedi bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün akşamdan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Hamit Akyol'un cansız bedeni dere yatağında bulundu.

  • 15.01.2026 15:25
  • Giriş: 15.01.2026 15:25
  • Güncelleme: 15.01.2026 15:31
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde haber alınamayan 74 yaşındaki kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamit Akyol'un yakınları jandarmaya başvurarak Akyol'dan geceden beri haber alamadıklarını bildirdi.

Şehzadeler Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Mahalledeki derede yapılan çalışmalarda Akyol'un cansız bedeni bulundu.

Akyol'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

