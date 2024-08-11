Manisa'da hafif ticari araç kamyona çarptı: 4 ölü, 3 ağır yaralı

Manisa'da kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü.

Kazada 3 kişi ise ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 AAB 954 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolunun Gökkaya Mahallesi geçişinde, emniyet şeridinde park halindeki 35 ASU 585 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı 3 kişi ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.