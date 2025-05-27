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Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Ajans Haberleri
  • 27.05.2025 17:04
  • Giriş: 27.05.2025 17:04
  • Güncelleme: 27.05.2025 17:04
Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İstasyonaltı Mahallesi'nde M.S.C'nin kullandığı 45 TE 375 plakalı hafif ticari araç, geri manevra sırasında Gazali Dağlı'ya (64) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Dağlı, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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