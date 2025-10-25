Manisa'da hafif ticari araçla midibüs çarpıştı: 16 işçi yaralandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçileri taşıyan midibüs ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan 16 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
G.A. idaresindeki işçi servis midibüsü, Halil Erdoğan Caddesi'nde, F.Y'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, servis midibüsünde bulunan 16 işçi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.