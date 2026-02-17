Manisa'da halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada fenalaşan 45 yaşındaki öğretmen Vedat Sarıçam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Vedat Sarıçam hayatını kaybetti.
İlçedeki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan Vedat Sarıçam, oyunun son anlarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sarıçam'ın cenazesinin, Hacıbey Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.