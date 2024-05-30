Manisa'da husumetliler arasında kavga: 2 ölü, 1 polis gözaltına alındı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün saat 23.00'te Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 8 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin açıklama yapan Manisa Valiliği 1 polisin de gözaltında olduğu bilgisini verdi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

1 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, iki grup arasındaki bıçaklı kavgaya müdahale eden polis ekiplerinin tarafları ayırmak için havaya uyarı atışı açtığı, ardından polis Ö.G'nin, bıçaklı saldırıya devam eden Şahabettin D'nin bacak bölgesini hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

Olayda bıçakla yaralanan Yücel A. ile polis tarafından vurulan şüpheli Şahabettin D'nin hastanede yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, "Şüpheli Şahabettin D'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.