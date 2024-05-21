Manisa'da iki midibüs ile otobüs çarpıştı: 35 kişi yaralandı

Manisa'da iki servis midibüsü ile bir otobüsün çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada 35 kişi yaralandı.

İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan midibüs, bir diğer midibüs ile otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada araçlardaki 35 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.