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Manisa'da iki midibüs ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda işçi yaralandı

Manisa'da iki servis midibüsü ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Güncel
  • 21.05.2024 10:09
  • Giriş: 21.05.2024 10:09
  • Güncelleme: 21.05.2024 10:13
Kaynak: AA
Manisa'da iki midibüs ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 2 midibüs ve otobüs, İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi viyadüğü geçişinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

OSB'deki fabrikalara personel taşıdığı belirtilen üç araçtaki çok sayıda işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan işçilere müdahale etti.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle viyadük, Turgutlu yönünde trafiğe kapandı.

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