Manisa'da iki midibüs ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda işçi yaralandı

Manisa'da iki servis midibüsü ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Güncel 21.05.2024 10:09 Giriş: 21.05.2024 10:09

Güncelleme: 21.05.2024 10:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA