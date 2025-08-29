Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.G. (49) idaresindeki 06 DB 8643 plakalı otomobille Yahya Saban'ın (73) kullandığı 35 YHU 57 plakalı otomobil, Dadağlı Mahallesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Saban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saban'ın kullandığı araçta bulunan Ayşe S. (68), Aysun S. (48) ve Mehmet B. (46) Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.G. gözaltına alındı.

