Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda, Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Alim Avcı (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.