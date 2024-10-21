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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.10.2024 15:38
  • Giriş: 21.10.2024 15:38
  • Güncelleme: 21.10.2024 15:38
Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İbrahim Can K. idaresindeki 35 BYZ 84 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Kula ilçesi geçişi Gökçeören Kavşağı'nda, Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Alim Avcı (55), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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