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Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.10.2024 11:10
  • Giriş: 28.10.2024 11:10
  • Güncelleme: 28.10.2024 11:10
Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

S.O. idaresindeki otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.A.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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