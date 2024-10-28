Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
S.O. idaresindeki otomobil, Üçpınar Mahallesi'nde karşı yönden gelen M.A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.A.G'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki tarlaya savrularak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.