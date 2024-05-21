Manisa'da iki servis midibüsü ile otobüsün çarpışması sonucu çok sayıda işçi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde fabrikalara personel taşıyan iki midibüs ile bir otobüsün çarpıştığı kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Ajans Haberleri 21.05.2024 10:43 Giriş: 21.05.2024 10:43

Güncelleme: 21.05.2024 10:43 Kaynak: AA

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