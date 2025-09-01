Manisa'da inşaat alanında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, inşaat alanında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki inşaat alanında bulunan atıklar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangında dumandan etkilenen Mustafa D. (28) ve Yiğit A.K. (26) Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.