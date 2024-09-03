Manisa'da iş cinayeti: Fabrikada üzerine yük devrilen işçi öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan OSB 4. Kısım'da faaliyet yürüten otomotiv yedek parça fabrikasında Nihat Ziberler isimli işçi, raftaki çelik malzemelerin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki fabrikada üzerine yük devrilen forklift operatörü yaşamını yitirdi.
Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım'da faaliyet gösteren otomotiv yedek parça fabrikasında, Nihat Ziberler'in kullandığı forkliftin üzerine raftaki çelik malzemelerin de bulunduğu yükler devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, çalışmalar sonucu forkliftte sıkışan Ziberler'in hayatını kaybettiğini belirledi.