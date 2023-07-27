Manisa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir apartmanın inşaatında çalışan Ahmet Kurt, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şeyh Sinan Mahallesi, İbrahim Ethem Kızmaz Sokak'taki bir apartmanın inşaatında çalışan 65 yaşındaki Ahmet Kurt, henüz belirlenemeyen nedenle binanın 3. katından düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen işçinin yakınları üzüntü yaşadı.

İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin, binanın sahibi M.P, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.