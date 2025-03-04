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Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 19 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde OSB'de fabrika işçilerini taşıyan iki servis çarpıştı. Kazada 19 işçi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 04.03.2025 13:05
  • Giriş: 04.03.2025 13:05
  • Güncelleme: 04.03.2025 13:06
Kaynak: İHA
Manisa'da işçi servisleri çarpıştı: 19 yaralı
Fotoğraf: İHA

Manisa'da fabrikaya işçi taşıyan iki servisin kontrolsüz kavşakta birbirine çarpması sonucu yaşanan kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre fabrikalara işçi taşıyan Mevlüt Ç, idaresindeki minibüs, kontrolsüz kavşakta, Hüsnü Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de savrulurken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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