Manisa'da kahvehanede tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hacıishak Mahallesi'ndeki kahvehanede, M.Ö. (34) ile aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen Olcay Güler (34) arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine M.Ö. tabancayla Güler'e ateş açtı. Yaralanan Güler, kaldırıldığı Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.