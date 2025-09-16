Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 16.09.2025 16:02
  • Giriş: 16.09.2025 16:02
  • Güncelleme: 16.09.2025 16:02
Kaynak: AA
Manisa'da kamyonetin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü.

A.Ç. (53) yönetimindeki 10 AKY 538 plakalı kamyonet, Salihli-Alaşehir kara yolu Kabazlı Mahallesi mevkisinde Atakan Güngör'ün (44) kullandığı bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Güngör, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngör, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol