Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Enes Ege Akkeçi (14) idaresindeki 45 ARZ 302 plakalı motosiklet, Sarıpınar Mahallesi altgeçit mevkisinde Murat U. yönetimindeki 49 AN 787 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Akkeçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.