Manisa'da kamyonla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile çarpışan traktörün sürücüsü Halil Uzun (28) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Salihli- Gölmarmara kara yolu Tekelioğlu Mahallesi Bintepeler mevkiinde meydana geldi.
H.İ.'nin kullandığı 20 ABU 126 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Halil Uzun yönetimindeki 35 DC 9792 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Uzun, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uzun, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarmanın gözaltına aldığı kamyon şoförü H.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.