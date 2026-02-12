Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 12.02.2026 20:16
  • Giriş: 12.02.2026 20:16
  • Güncelleme: 12.02.2026 20:16
Kaynak: AA
Manisa'da kamyonun üzerindeki iş makinesinin çarptığı çocuk yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeki kamyonun üzerindeki iş makinesinin çarptığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 35 P 1508 plakalı kamyonla taşınan iş makinesi, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı yan yolu geçişinde, kaldırımda elektrikli bisikletten inen 14 yaşındaki D.U.'ya çarptı.

Yaralanan çocuk ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

