Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 17.04.2026 13:05
  • Güncelleme: 17.04.2026 13:48
Kaynak: DHA
Sancaklıbozköy Mahallesi Turgutlu Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

İşçilerden Ramazan Küren (55) toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan Küren'in, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Küren'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

