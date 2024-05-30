Manisa'da kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.
Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.