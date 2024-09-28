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Manisa'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

Manisa'da ailesinin kayıp olduğunu bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:55
  • Giriş: 28.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 29.09.2024 00:47
Kaynak: AA
Manisa'da kayıp olarak aranan kişi aracında ölü bulundu

Polis, Yunusemre ilçesinde yaşayan ve ailesinin önceki gün kayıp ihbarında bulunduğu Tünay İkan'ı (60) arama çalışmalarını sürdürdü.

İkan'a ait 64 BH 801 plakalı hafif ticari aracın Mesir Mahallesi 5129. Sokak'taki arsada park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Aracı kontrol eden polis, İkan'ı arka koltukta hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İkan'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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