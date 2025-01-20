Manisa'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 54 yaşındaki Erdoğan Çam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Çam'dan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları durumu mahalle muhtarına ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin pencereyi açarak girdiği evde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.