Manisa'da kız kardeşine şiddet uygulayan şüpheli ile babası tutuklandı

Manisa'da kız kardeşine şiddet uygulayan şüpheli ile babası tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin M.A.İ.A. olduğunu tespit etti.

Yunusemre ilçesindeki adresinde gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

Açıklamada, ağabeyinin şiddetine maruz kalan kız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerekli tedbir işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN BABASI DA YAKALANDI

Şüpheli M.A.İ.A. ile olay sonrası sosyal medyada tehdit içerikli video mesaj yayınlayan babası G.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ve babası, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli baba ve oğulun çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.