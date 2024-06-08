Manisa'da kızına cinsel istismarda bulunan baba gözaltına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde lise öğrencisi kız çocuğuna 2 yıldır cinsel istismarda bulunan B.K. isimli baba gözaltına alındı.

Manisa'da B.K. (39), lise öğrencisi kızı D.K'ye (16) cinsel istismarda bulunma suçundan gözaltına alındı.

Kula ilçesinde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi D.K, 4 Haziran'da okulda rahatsızlandı.

İddiaya göre, rehber öğretmeninin konuştuğu D.K, babası B.K'nin, kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

2 YILDIR İSTİSMAR EDİYOR

Rehber öğretmen, durumu polise bildirdi. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadesine başvurulan D.K, babası B.K'nin 2 yılı aşkın süredir kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.K.'nin Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti.

B.K, Turgutlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki akşam yakalandı. Dün gece Kula Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen B.K, gazetecilerin "Pişman mısınız ?" sorusuna, "Pişmanım" yanıtını verdi. B.K.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.