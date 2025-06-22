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Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Çevre
  • 22.06.2025 14:04
  • Giriş: 22.06.2025 14:04
  • Güncelleme: 22.06.2025 14:07
Kaynak: AA
Manisa'da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı
Fotoğraf: DHA

Manisa''da kontrol altına alınan orman yangını yeniden başladı.

Kırkağaç ilçesinde bağlı Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün (21 Haziran Cumartesi) başlayan yangına gece boyunca müdahale devam etti.

Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 11 su tankeri ve 4 dozerle yangına müdahale ediliyor.

Gelenbe Mahallesi yakınlarında dün saat 18.17'de başlayan yangına, 3 uçak, 7 helikopter ve 25 arazözle müdahale başlatılmıştı.

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