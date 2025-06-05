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Manisa'da kopan elektrik teli ulaşımı aksattı

Ajans Haberleri
  • 05.06.2025 21:34
  • Giriş: 05.06.2025 21:34
  • Güncelleme: 05.06.2025 21:34
Kaynak: AA
Manisa'da kopan elektrik teli ulaşımı aksattı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik direğinden kopan telin yola düşmesi sonucu İzmir-Ankara kara yolu ile Turgutlu-Kemalpaşa yolunda ulaşım aksadı.

Selvilitepe Mahallesi Jandarma Kavşağı’ndaki elektrik direğinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kopan elektrik teli kara yoluna düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve enerji dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Polis, İzmir-Ankara kara yolunda güvenlik önlemi alırken, Turgutlu-Kemalpaşa yolu trafiğe kapatıldı.

Enerji dağıtım şirketi ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından Ankara ile Kemalpaşa yönündeki trafik yeniden ulaşıma açıldı.

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