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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 01:09
  • Giriş: 20.08.2023 01:09
  • Güncelleme: 20.08.2023 01:09
Kaynak: AA
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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hayallı Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 arazöz ile çok sayıda personel yönlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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