Manisa'da mide bulandıran zeytin sepetleme görüntüsü: Bakanlık inceleme başlattı

Manisa'da çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çıplak bir şahsın yeşil zeytinlerin içine girerek sepetleri doldurduğu anlar tepki çekti. Bakanlık söz konusu görüntülerle ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Manisa'da çekildiği ileri sürülen zeytin tankındaki görüntüler büyük tepki çekti.

TANKIN İÇİNE ÇIPLAK GİREREK KASAYI DOLDURDU

Bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTIĞINI AÇIKLADI

Mide bulandıran görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 29, 2023

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi